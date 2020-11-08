Король Саудовской Аравии поздравил Байдена

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Джо Байдена с избранием президентом США. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Король выразил искренние поздравления и пожелания успехов его превосходительству, а дружественному народу США пожелал дальнейшего прогресса и процветания", — говорится в сообщении.
Кроме того, король высоко оценил особые тесные исторические отношения, существующие между двумя странами и народами. Отмечается, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд направил Байдену отдельную телеграмму с поздравлениями. 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.