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Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Король Саудовской Аравии поздравил Байдена
Фото: Reuters
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Джо Байдена с избранием президентом США. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Король выразил искренние поздравления и пожелания успехов его превосходительству, а дружественному народу США пожелал дальнейшего прогресса и процветания", — говорится в сообщении.

Кроме того, король высоко оценил особые тесные исторические отношения, существующие между двумя странами и народами. Отмечается, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд направил Байдену отдельную телеграмму с поздравлениями. 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС
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