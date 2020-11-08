Джордж Буш-младший поздравил Байдена 

Он созвонился с избранными президентом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

«Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить ее», — пояснил бывший американский лидер.

По словам 43-го президента США, он предложил Байдену то же самое, что и президентам Бараку Обаме Дональду Трампу — «молитвы за успех и обещание помочь всем, чем сможет».

При этом он отметил, что у действующего главы государства остается право требовать пересчет голосов и отстаивать свою позицию в суде. Тем не менее голосование прошло фундаментально справедливо», и его исход ясен, подчеркнул Буш-младший.

В июле стало известно , что из фойе Белого дома убрали портреты двух бывших глав государства — 42-го президента Билла Клинтона и его преемника на этому посту Буша-младшего. Предположительно портреты убрали по просьбе Трампа. По воспоминания экс-советника действующего американского лидера Джона Болтона , Трамп называл Клинтона «плохим президентом», а Буша-младшего «глупым», и презирал обоих.