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Джордж Буш-младший поздравил Байдена 

Lenta.ru 1 час назад
Джордж Буш-младший поздравил Байдена
Фото: Reuters
Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах главы государства. Соответствующее заявление экс-политика распространил CNN.
Он созвонился с избранными президентом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

«Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить ее», — пояснил бывший американский лидер.

По словам 43-го президента США, он предложил Байдену то же самое, что и президентам Бараку Обаме и Дональду Трампу — «молитвы за успех и обещание помочь всем, чем сможет».
При этом он отметил, что у действующего главы государства остается право требовать пересчет голосов и отстаивать свою позицию в суде. Тем не менее голосование прошло фундаментально справедливо», и его исход ясен, подчеркнул Буш-младший.
В июле стало известно, что из фойе Белого дома убрали портреты двух бывших глав государства — 42-го президента Билла Клинтона и его преемника на этому посту Буша-младшего. Предположительно портреты убрали по просьбе Трампа. По воспоминания экс-советника действующего американского лидера Джона Болтона, Трамп называл Клинтона «плохим президентом», а Буша-младшего «глупым», и презирал обоих.
7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.
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В мире , Барак Обама , Джон Болтон , Джозеф Байден , Билл Клинтон , Джордж Буш , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN , США
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