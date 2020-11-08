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Освободили Меланью: СМИ прогнозируют Трампу развод 

Газета.Ru 1 час назад
Освободили Меланью: Трампу прогнозируют развод
Фото: AP
Таблоид Daily Mail запустил волну слухов о том, что Меланья Трамп готова развестись с мужем. Издание напомнило, что бывшая помощница Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман в своей книге «Невменяемый» предполагала, будто первая леди ждет, когда президент уйдет со своего поста, чтобы расторгнуть брак. Теперь заявления экс-сотрудницы Белого дома, сделанные в 2018 году, вновь стали темой для обсуждения в СМИ.
В СМИ начали оживленно обсуждать судьбу первой леди США Меланьи Трамп после того, как ее муж проиграл выборы своему сопернику Джо Байдену. Британский таблоид Daily Mail, а вслед за ним и другие медиа вспомнили высказывание бывшей помощницы 45-го президента США Омаросы Маниголт-Ньюман, которая после своего увольнения из администрации написала скандальную книгу «Невменяемый: рассказ инсайдера о Белом доме Трампа», вышедшую в августе 2018 года. В ней она, в частности, утверждала, что Меланья Трамп с нетерпением ждет окончания президентского срока своего супруга, чтобы подать на развод.

«По-моему, Меланья считает каждую минуту до того, как он покинет офис и она сможет с ним развестись», — написала Омароса Маниголт-Ньюман (цитируется по Newsweek).

По ее словам, пока Дональд Трамп находится на посту, она не может это сделать, потому что боится.

«Если бы Меланья попробовала подвергнуть его полному унижению и бросить, пока он в офисе, он нашел бы способ наказать ее», — писала автор.

Наказанием, утверждала Маниголт-Ньюман, могло стать лишение Меланьи гражданства США.
Она также заявила, что уверена: своими нарядами первая леди мстит своему мужу за обиды — в доказательство автор книги привела в пример розовую блузку Gucci с бантом под названием pussy-bow, в которой Меланья Трамп пришла на президентские дебаты в 2016 году. Это было после того, как на свет выплыло оскорбительное высказывание Трампа относительно способов соблазнения женщин, когда он предложил «хватать их за киску», то есть «pussy».
Маниголт-Ньюман также вспомнила скандальную куртку Меланьи Трамп с надписью «Мне правда все равно, а вам?», в которой она в 2018-м отправлялась к детям нелегальных мигрантов: по мнению автора книги «Невменяемый», первую леди вынудили отправиться в лагеря на границе с Мексикой, чтобы «привести в порядок то, что натворил ее муж», и сообщение на куртке было обращено непосредственно к Дональду Трампу.

«В общей сложности, все ее стилистическое бунтарство служило одной и той же цели. И не только тому, чтобы запутать и направить по ложному пути — эти стратегии слишком хорошо знакомы ее мужу. Я уверена, что Меланья использует стиль, чтобы наказать мужа», — писала Маниголт-Ньюман.

В 2018 году заявления Омаросы Маниголт-Ньюман вызвали возмущение в Белом доме: те, что касались Меланьи Трамп, опровергла представительница первой леди Стефани Гришэм. «Госпожа Трамп редко, если когда-нибудь вообще, взаимодействовала с Омаросой. Для нее стало разочарованием, что она набрасывается и мстит в такой эгоистичной манере, особенно после того, как президент дал ей так много возможностей», — сказала Стефани Гришэм Newsweek.
Напомним, Омароса Маниголт-Ньюман была звездой реалити-шоу «Подмастерье», которое Дональд Трамп вел на протяжении 14 сезонов. После того, как она активно поддерживала его во время избирательной кампании 2016 года, ее пригласили в Белый дом — в январе 2017-го бывшая телезвезда заняла место помощника президента и директора по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью. В декабре 2017 года ее уволили из-за разногласий с Джоном Келли, руководителем аппарата президентской администрации.
Сам Дональд Трамп после выхода книги назвал свою бывшую ассистентку чокнутой. В одном из твитов по поводу книги он написал: «Чокнутая Омароса уже подписывала полное соглашение о неразглашении!».
Вероятность того, что Меланья Трамп, которая состоит в браке с Дональдом уже 15 лет, готова с ним развестись, часто муссируется в прессе и соцсетях, где с самого начала президентства Трампа начали искать доказательства того, что жена президента несчастлива в браке.
Когда уже в марте 2017-го через два месяца после инаугурации наблюдатели следили за тем, как первая пара Америки садится в самолет, чтобы вылететь в Мар-а-Лаго во Флориду, они обратили внимание, что Меланья Трамп не давала мужу взять ее за руку, позволив ухватить лишь за кончики пальцев. «Меланья не скрывает от окружающих, насколько она несчастлива», — предполагал по этому поводу источник издания US Weekly.
Такие неловкие телодвижения и выражение лица Меланьи Трамп во время инаугурации президента, оцененное публикой как безрадостное, дали повод пользователям соцсетей запустить хэштег #FreeMelania (#ОсвободитеМеланью). Масла в огонь подливал и тот факт, что первая леди США и сын пары Бэррон переехали в Белый дом из Нью-Йорка лишь через пять месяцев после того, как там обосновался Дональд Трамп.
В последний раз предположения о грядущем разводе Twitter начал высказывать в августе 2020-го — тогда хэштег #DivorceTrump (#РазводТамп) начал набирать популярность после того, как первая леди в очередной раз не дала руку мужу по прибытию на Объединенную базу морской авиации США Эндрюс. Это было запечатлено на видео, которое пользователи соцсети начали комментировать словами «Она голосует за Байдена».
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В мире , Стефани Гришэм , Меланья Трамп , Джозеф Байден , Джон Келли , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Daily Mail , Newsweek
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