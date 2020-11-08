Азербайджан выиграл вторую войну в Карабахе 

Азербайджанские войска взяли под контроль Шушу — второй по величине населённый пункт в Карабахе, имеющий крайне важное стратегическое и символическое значение.

Неспроста 29 октября президент самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Аратюнян, неохотно признавая продвижение Азербайджана к Шуше, напоминал местную поговорку: «Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября заявил, что войска Азербайджана взяли под контроль стратегически важный город Шуша в Карабахе.

С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населённых пунктов, — сказал Алиев в обращении к нации, которое транслировал гостелеканал АЗТВ.

Минобороны Армении традиционно опровергло заявления азербайджанской стороны, однако фактически признало, что бои идут не за город, а «в городе».

Шуша находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди — азерб.) — столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в Ереван . Однако, в отличие от Степанакерта, который только при советской власти получил городской статус, Шуша ведёт свою историю с XVIII века, когда город с его крепостными стенами был воздвигнут в 1750 году Панах-али Ханом для охраны Карабахского ханства (по данным Большого энциклопедического словаря и Института географии РАН ). На момент распада СССР около 90% жителей населённого пункта были азербайджанцами. Кроме того, Шуша — родина многих видных советских и российских деятелей культуры.

Взятие города, особенно в условиях приближающейся зимы, осложняющих снабжение Вооружённых сил Азербайджана в зоне конфликта, было связано с множеством проблем. Гористая местность, в которой продвижение бронетехники затруднено, давала армянской стороне надежду на успешную оборону. Многие эксперты, в том числе, российские, отмечали, что смена сезонов может негативно сказаться на боеспособности ВС Азербайджана и даже вовсе прервать контрнаступление. Однако, как отметил в беседе с NEWS.ru политолог Максим Шевченко , азербайджанское руководство и армия проявили волю к победе.

Взятие города означает перелом в военной кампании, поскольку продемонстрировало реальную динамику боевых действий в регионе. Армянская сторона традиционно неохотно признавала любое продвижение азербайджанских войск вглубь Карабаха (и, соответственно, своё отступление), и многие военные эксперты отмечали, что штурм Шуши будет сложной задачей, поскольку потребует «как минимум одной мотострелковой бригады со средствами усиления», действующей в ущельях и окружающих лесистых горах, и второй — для удержания города.

Однако охват населённого пункта и его штурм произошли в считаные дни — к 4 ноября азербайджанцам удалось взять прочный контроль над горами южнее Шуши и дороги от города в сторону Лачина, а в ночь на 5 ноября спецназ ВС Азербайджана достиг трассы и вышел непосредственно к скале, на которой стоит населённый пункт. При этом последние дни Азербайджан не использовал свои козыри — артиллерию и ударные беспилотники. Дроны, как известно, не только обеспечивали ему огневое, но и медийное превосходство — от их ударов армии НКР и Армении понесли огромные потери в бронетехнике, средствах ПВО и другой тяжёлой технике, а объективные средства визуального контроля аппаратов давали картинку в высоком разрешении, подтверждая официальные заявления Баку.

Контроль Шуши — это фактически контроль и Лачинского коридора, а значит, группировка войск НКР и Армении оказывается отсечена от снабжения. Не случайно в Сети уже появились видеокадры того, как армяне пытаются покинуть Степанакерт: местные жители опасаются, что Ереван не пойдёт на переговоры о выводе войск, которые неоднократно предлагали в Баку, и город станет ареной сражения.

Определённую истерию нагнетают и пропагандистские ресурсы Армении, разыгрывая религиозную карту. Однако Азербайджан считается светским государством, даже учитывая тот факт, что более 90% его жителей идентифицируют себя как мусульмане. Баку подчёркивает терпимость ко всем конфессиям, в том числе христианским. В 1998 году была реконструирована Бакинская и Прикаспийская епархия Русской православной церкви , и с тех пор, как утверждают православные источники, она плодотворно взаимодействует с властями, в том числе в области восстановления и реставрации храмов.

В беседе с NEWS.ru политолог Максим Шевченко отметил, что после падения Шуши, очевидно, не за горами и взятие Степанакерта: это вопрос считаных дней.

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Author: Максим Шевченко [журналист]

Сейчас достигнута очень важная, если так можно выразиться, духовная цель войны. Но дальше начинается самый запутанный, политический этап. Как воспримет поражение армянская сторона? Возобладают ли там силы, готовящиеся к реваншу, подразумевающему полномасштабную войну с участием третьих сторон, или те, кто занимает здравую позицию по Карабаху? На самом деле в Армении многие понимают, что пора перестать держать страну заложницей спекулятивных манипуляций транснациональных олигархов и их лоббистов. Взятие Шуши — крайне серьёзное событие, которое полностью поменяет геополитические расклады и которое доказало, что ставка на «заморозку» была ошибочной.

До взятия Шуши между Ереваном и Баку могли быть варианты переговоров, но теперь для этого у армянской стороны довольно слабые аргументы, и даже о создании пресловутой буферной зоны уже не может идти речи.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов отметил для NEWS.ru, что взятие Азербайджаном контроля над Шушой — знаковое событие, однако Ереван упустил возможность найти компромисс, даже тот, о котором говорили не только в Баку, но и в Москве.

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