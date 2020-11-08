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Клинтон в 2016 году предсказала реакцию Трампа на поражение в выборах 

News.ru 1 час назад
Бывший кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон, проигравшая в 2016 году президентское кресло Дональду Трампу, ещё четыре года назад предсказала бурную реакцию нынешнего главы государства на поражение в выборах.
На этой неделе депутат британского парламента Дэвид Лэмми опубликовал отрывок с дебатов Трампа и Клинтон.

Каждый раз, когда Дональд видит, что что-то идёт не так, как ему хочется, он заявляет, что всё сфальсифицировано и направлено против него, — заявила Клинтон.

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Она вспомнила, что Трамп был ранее шоуменом. Не получив три года подряд премию Эмми за свою передачу, он тоже говорил, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Это образ мышления, так думает Трамп. Это забавно, но это также очень неприятно, — считает Клинтон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что демократ Джо Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены. Политик отметил, что Байден торопится с объявлением себя победителем, так как его команда не хочет «открытия правды». По словам руководителя США, Байден не стал официальным победителем ни в одном штате.
Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп же сообщил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов, писал NEWS.ru.
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В мире , Видео , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Парламент Великобритании
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