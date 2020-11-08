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Протестующая грузинская оппозиция поставила властям ультиматум 

Lenta.ru и ещё 3 21 минуту назад
Грузинская оппозиция поставила властям ультиматум
Фото: ttps://t.me/SputnikGeorgia
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания должна уйти в отставку до 20:00 воскресенья, 8 ноября (21:00 мск). Такой ультиматум поставил властям один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, сообщает Sputnik Грузия в Telegram-канале.
Протестующая оппозиция назвала Жванию «фальсификатором». После ее отставки Мелия выразил готовность встретиться с лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и провести переговоры о назначении даты новых парламентских выборов. Что произойдет после истечения срока ультиматума, в ЕНД не уточнили.
Представитель правящей партии, председатель комитета парламента по процедурным вопросам Георгий Кахиани уже прокомментировал заявление оппозиции. «Мы не воспринимаем это всерьез», — сказал он.
Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября, однако протесты начались еще до этого. 3 ноября оппозиционные партии, в том числе основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили ЕНД подписали меморандум о непризнании итогов голосования и отказались войти в парламент.
Согласно официальным результатам выборов, в парламент прошли семь партий и два блока. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. Оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия ЕНД, заняла второе место с результатом в 27,14 процента.
Волнения в Грузии при активном участии «Единого национального движения» продолжаются с июля прошлого года. Изначально их спровоцировал скандал с участием российской делегации, однако инцидент быстро перерос в антиправительственные беспорядки с требованием досрочных парламентских выборов и попытку штурма здания парламента в Тбилиси. Президент Саломе Зурабишвили и остальное руководство Грузии обвинили в происходящем Михаила Саакашвили, который пытается с помощью своих сторонников вернуть власть в стране, где он считается государственным преступником.
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В мире , Саломе Зурабишвили , Михаил Саакашвили , Бидзина Иванишвили , Ника Мелия , Тамар Жвания , Центризбирком России , ИА Sputnik , Батуми , Грузия , Тбилиси
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