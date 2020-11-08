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Раскрыты давние планы Байдена на Крым 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Во время правления Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, он заявлял, что в Крыму должна была разместиться военная база НАТО и войска США. То есть Черноморскому флоту РФ срок аренды бы более не продлили, и ему пришлось бы перебазироваться в Новороссийск. Место в Крыму занял бы флот США с системами ПРО, радиоразведкой и ракетными кораблями.

«Важным интересом для нас является Крым, который был подконтрольным Киеву до 2014 года. Данный регион мог послужить отличной военной базой для НАТО и непосредственно войск США», — цитирует слова Байдена Телеграм-Канал Выборный.

Как ранее писал «Рамблер», в начале октября несколько военных кораблей НАТО появились в непосредственной близости от трубопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Семь минных тральщиков выстроились в линию в нейтральных водах Балтики между польским побережьем и датским островом Борнхольм. Позже корабли начали рассредоточиваться по району в непосредственной близости от «Северного потока-2».
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Эксперты предположили, что суда приняли участие в подводной операции по поиску мин на дне моря, которые остались после Второй мировой войны.
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В мире , Видео , Барак Обама , Джозеф Байден , НАТО
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