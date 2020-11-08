В США готовятся к полномасштабной инаугурации

"Мы решим. Планируем, что инаугурация пройдет как обычно, мы — это комитет из шести человек — три сенатора и три члена Палаты представителей… Мы ожидаем, что инаугурация будет полномасштабной и на открытом воздухе", — сказал Блант в эфире телеканала ABC News.