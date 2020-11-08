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Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации Байдена 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названы кандидаты на ключевые посты США
Фото: © AFP 2020 / Angela Weiss
Газета Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации Джо Байдена, который объявил о своем избрании президентом США.
По заявлению газеты, речь идет о "лонг-листе" кандидатов, которых предстоит отбирать.
Так, кандидатами на пост госсекретаря газета называет экс-советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, бывшего первого замгоссекретаря Тони Блинкена, сенаторов Криса Кунса и Криса Мерфи, а также еще одного бывшего первого замгоссекретаря и экс-посла в Москве Уильяма Бернса.
В министерство обороны прочат экс-замминистра обороны и бывшего главного специалиста Пентагона по России Мишель Флурной, сенатора и ветерана-инвалида Тэмми Дакуорт и сенатора Джека Рида. На пост главы минфина, по данным издания, претендуют член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра финансов Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, глава фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще один член руководства ФРС Рафаэль Бостик.
На пост генпрокурора — главы минюста прочат сенатора от Алабамы Дага Джонса, генпрокурора Калифорнии Ксавьера Бесерру, экс-замгенпрокурора Салли Йейтс или экс-министра труда Тома Переса.
На пост министра внутренней безопасности претендуют Алехандро Майоркас, бывший замглавы ведомства; а также Ксавьер Бесерра, уже упоминавшийся в списке кандидатов в генпрокуроры.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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В мире , США , Крис Кунс , Барак Обама , Сюзан Райс , Джозеф Байден , Салли Йейтс , Джек Рид , Даг Джонс , Меллоди Хобсон , Дональд Трамп , Уильям Бернс , Крис Мерфи , ФРС , Министерство обороны , Пентагон , Минюст РФ , Минфин , Москва
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