Названы кандидаты на ключевые посты США

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Газета Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации Джо Байдена , который объявил о своем избрании президентом США

По заявлению газеты, речь идет о "лонг-листе" кандидатов, которых предстоит отбирать.

На пост министра внутренней безопасности претендуют Алехандро Майоркас, бывший замглавы ведомства; а также Ксавьер Бесерра, уже упоминавшийся в списке кандидатов в генпрокуроры.