Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта будут продолжаться до освобождения всех азербайджанских земель от оккупации, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Его слова приводит агентство Anadolu.

"С освобождением Шуши от оккупации наша радость и надежды многократно возросли. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Нагорного Карабаха", — подчеркнул Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян признал переход под контроль Азебрайджана города Шуша, через который проходит дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.