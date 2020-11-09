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Эрдоган назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 20 12 минут назад
Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта будут продолжаться до освобождения всех азербайджанских земель от оккупации, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

"С освобождением Шуши от оккупации наша радость и надежды многократно возросли. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Нагорного Карабаха", — подчеркнул Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян признал переход под контроль Азебрайджана города Шуша, через который проходит дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией.
Азербайджанские войска подошли к Степанакерту
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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В мире , Армия , Видео , Война, Карабах , Реджеп Эрдоган , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Степанакерт , Турция
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