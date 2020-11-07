У Трампа нет шансов: эксперт о выборах в США

В субботу ведущие американские СМИ сообщили, что Байден набирает необходимые для избрания президентом 270 голосов выборщиков. Сам Байден объявил о своей победе и призвал американцев к единству. Трамп заявил, что не признает результаты голосования и будет обжаловать их в суде. До этого он и его предвыборный штаб не раз утверждали, что в ходе выборов были допущены многочисленные нарушения.