Генсек НАТО указал Байдену на главные угрозы

Столтенберг подчеркнул, что в сильной НАТО заинтересованы как США, так и Европа. Джо Байдена он назвал решительным сторонником НАТО и трансатлантических связей. По его словам, коллективная сила нужна, чтобы справиться с многочисленными вызовами, «включая более напористую Россию».

Столтенберг упомянул среди угроз международный терроризм, кибер— и ракетную угрозу, а также Китай.