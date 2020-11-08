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Генсек НАТО поздравил Байдена и напомнил об угрозе «напористой» России 

BFM.RU 44 минуты назад
Генсек НАТО указал Байдену на главные угрозы
Фото: EPA / ТАСС
Генеральный секретарь НАТО поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и США будут вместе противостоять многим угрозам, в том числе, со стороны России, передает РИА Новости.
Столтенберг подчеркнул, что в сильной НАТО заинтересованы как США, так и Европа. Джо Байдена он назвал решительным сторонником НАТО и трансатлантических связей. По его словам, коллективная сила нужна, чтобы справиться с многочисленными вызовами, «включая более напористую Россию».
Столтенберг упомянул среди угроз международный терроризм, кибер— и ракетную угрозу, а также Китай.
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В мире , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , НАТО , РИА Новости , Китай , США
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