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Тихановская подчеркнула отличия между выборами в США и в Белоруссии 

Профиль и ещё 1 6 минут назад
Тихановская нашла отличия в выборах в США и в Белоруссии
Фото: profile.ru
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и глава оппозиции республики Светлана Тихановская поздравила с победой на выборах главы США Джозефа Байдена. Она выразила надежду на укрепление американско-белорусских отношений и отметила, что живущие в Соединенных Штатах белорусы голосовали за демократа.

«Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — передает слова Тихановской РБК со ссылкой на ее пресс-службу. Также она подчеркнула, что Байден неоднократно высказывал слова поддержки белорусскому народу, и высказала пожелание встретиться с «новоизбранным президентом США».

Ранее Байдена поздравили с его победой на выборах президента США многие политики и главы некоторых государств. В частности, выразили свои поздравления канцлер Германии Ангела Меркель, глава Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Великобритании Борис Джонсон. При этом, официально подсчет голосов еще не завершен.
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В мире , Борис Джонсон , Светлана Тихановская , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , РБК , США
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