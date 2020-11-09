Тихановская нашла отличия в выборах в США и в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и глава оппозиции республики Светлана Тихановская поздравила с победой на выборах главы США Джозефа Байдена. Она выразила надежду на укрепление американско-белорусских отношений и отметила, что живущие в Соединенных Штатах белорусы голосовали за демократа.
«Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — передает слова Тихановской РБК со ссылкой на ее пресс-службу. Также она подчеркнула, что Байден неоднократно высказывал слова поддержки белорусскому народу, и высказала пожелание встретиться с «новоизбранным президентом США».
Ранее Байдена поздравили с его победой на выборах президента США многие политики и главы некоторых государств. В частности, выразили свои поздравления канцлер Германии Ангела Меркель, глава Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Великобритании Борис Джонсон. При этом, официально подсчет голосов еще не завершен.