Тихановская нашла отличия в выборах в США и в Белоруссии

«Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — передает слова Тихановской РБК со ссылкой на ее пресс-службу. Также она подчеркнула, что Байден неоднократно высказывал слова поддержки белорусскому народу, и высказала пожелание встретиться с «новоизбранным президентом США».