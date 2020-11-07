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Трампа окрестили подлецом 

Lenta.ru 24 минуты назад
Трампа окрестили подлецом
Фото: REUTERS
Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна назвал американского лидера Дональда Трампа подлецом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Ашна прокомментировал итоги президентских выборов в США.

«Иранцы проявили мужественное сопротивление так, что подлец тоже уходит», — написал он.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.
Трамп отреагировал на победу Байдена на выборах в США
Байден станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером, сообщал CNN.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , Иран , США
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