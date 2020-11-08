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СМИ: в Японии в ресторане возле военной базы США начали подавать «Байден бургер» 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Японии начали подавать «Байден бургер»
Фото: ТАСС
Ресторан, расположенный неподалеку от военно-морской базы США Йокосука в префектуре Канагава, добавил в меню блюдо под названием "Байден бургер". Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.
Ресторан под названием "Цунами" известен своими президентскими бургерами: в 2009 году в его меню появилось блюдо "Обама бургер", а в 2016 году — "Трамп бургер". В состав новинки, названной в честь кандидата в президенты США Джозефа Байдена, входят, в частности, сыр "Филадельфия" и картофельные чипсы из Пенсильвании — прямая отсылка к победе демократа в этом штате, которая принесла ему необходимые 270 голосов выборщиков.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Сам он уже объявил о своей победе. Соперничающий с ним на выборах действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга уже поздравил Байдена и кандидата на пост вице-президента от демократов Камалу Харрис с победой на прошедших выборах.
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Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Йокосука , США , Япония
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