Глава МИД ФРГ прокомментировал итоги выборов в США 

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине рады «сотрудничеству со следующим правительством США» и приветствуют «ясные цифры» итогов выборов.
Об этом он написал в своём Twitter.
«Хорошо, что наконец есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США», — заявил Маас.
По его словам, Германия хочет инвестировать в сотрудничество с США «для нового трансатлантического начала, новой сделки».
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.
Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.