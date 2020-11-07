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Глава МИД ФРГ прокомментировал итоги выборов в США 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Глава МИД ФРГ прокомментировал итоги выборов в США
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине рады «сотрудничеству со следующим правительством США» и приветствуют «ясные цифры» итогов выборов.
Об этом он написал в своём Twitter.

«Хорошо, что наконец есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США», — заявил Маас.

По его словам, Германия хочет инвестировать в сотрудничество с США «для нового трансатлантического начала, новой сделки».
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.
Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.
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В мире , МИД , CNN , Fox News , телеканал NBC , Германия , США
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