Трамп отреагировал на победу Байдена на выборах в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его коллега Джо Байден поторопился называть себя новым лидером страны. Выборы еще не закончились, и штаб будет отстаивать свои позиции, подчеркнул републиканец, передает Reuters.
Таким заявлением он отреагировал на публикации в СМИ предварительных результатов выборов, согласно которым Джо Байден набрал 273 из необходимых 270 голосов выборщиков, тем самым обеспечив себе победу.
«Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает», — отметил Трамп.