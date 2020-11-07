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Джо Байден становится президентом США 

Ura.Ru 41 минуту назад
Джо Байден становится президентом США
Фото: Reuters
Кандидат от демократической партии Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для победы в президентских выборах в США. Об этом сообщает CNN.

«Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов», — сообщает издание.

Он имеет в общей сложности 273 голоса выборщиков, набрав 20 в Пенсильвании.
Трамп: Я выиграл эти выборы с большим отрывом
Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил Байдена с победой, передает деловая газета «Взгляд». Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы в США с большим перевесом. Twitter поставил пометку под сообщением политика, что подсчет голосов еще не окончен.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд"
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