Джо Байден становится президентом США 

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Кандидат от демократической партии Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для победы в президентских выборах в США . Об этом сообщает CNN.

«Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов», — сообщает издание.

Он имеет в общей сложности 273 голоса выборщиков, набрав 20 в Пенсильвании.

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил Байдена с победой, передает деловая газета «Взгляд». Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы в США с большим перевесом. Twitter поставил пометку под сообщением политика, что подсчет голосов еще не окончен.