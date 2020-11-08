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Президент Мексики не стал поздравлять Байдена с победой на выборах 

Газета.Ru и ещё 65 1 час назад
Президент Мексики не стал поздравлять Байдена
Фото: Reuters
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока не стал поздравлять кандидата от демократов Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, отметив, что не хочет показывать несдержанность и делать неподобающие преждевременные заявления, передает РИА "Новости".
По его словам, Мехико будет ждать окончания всех правовых процедур.

"Не хотим быть наглыми, не хотим действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение", — сказал Обрадор.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , РИА Новости , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС , Париж , Словения , США , Великобритания , Фиджи , Франция
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