"Никакой Путин (Владимир Путин, президент России – ред.), никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать", - заявил белорусский лидер во время посещения БелАЭС в субботу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
"Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ - это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование", - заявил глава государства.