"Никакой Путин (Владимир Путин, президент России – ред.), никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать", - заявил белорусский лидер во время посещения БелАЭС в субботу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко отметил, что для обсуждения возможных изменений в конституцию в стране проходили диалоговые площадки, он сам был сторонником их проведения на уровне регионов, в трудовых и молодежных коллективах. "Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ", - добавил президент.

По его словам, сейчас формируется план дальнейших действий, собирается вся информация. "И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что это сложнейший документ, который должны создать специалисты.

"Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ - это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что конституция будет такой, какой решит народ. "Никакой фальсификации. Какую конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть", - заверил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.