Лукашенко назвал «позорищем» президентские выборы в США 

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — сказал белорусский лидер.

По данным агентства, глава республики сделал такой вывод исходя из того, что до сих пор не проведены итоги президентских выборов в Соединенных Штатах, «и в процедуре голосования и подсчета голосов которых возник целый ряд проблем».

Лукашенко отметил, что посмотрит, как страны Запада в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии.

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — подчеркнул белорусский лидер.