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Лукашенко назвал «позорищем» президентские выборы в США 

Газета.Ru и ещё 5 51 минуту назад
Лукашенко назвал «позорищем» президентские выборы в США
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «позорищем» президентские выборы в США. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — сказал белорусский лидер.

По данным агентства, глава республики сделал такой вывод исходя из того, что до сих пор не проведены итоги президентских выборов в Соединенных Штатах, «и в процедуре голосования и подсчета голосов которых возник целый ряд проблем».
Лукашенко отметил, что посмотрит, как страны Запада в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии.

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — подчеркнул белорусский лидер.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.
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В мире , Джозеф Байден , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , США
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