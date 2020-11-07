Лукашенко cделал неожиданное предложение «Росатому»

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым предложил создать в Белоруссии дочернее предприятие российской госкорпорации.
Как передаёт БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил в ходе посещения Белорусской атомной электростанции в Гродненской области.
Отмечается, что Лукашенко обсудил с Лихачёвым перспективы «сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики».
«Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации», — говорится в сообщении.
Также стороны затронули тему возможности строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска энергоёмких производств в регионе и совместного строительства атомных станций в других странах.
В сообщении говорится, что «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предложил Национальной академии наук создать исследовательский реактор.
Ранее Лукашенко назвал запуск БелАЭС историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».