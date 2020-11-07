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Лукашенко предложил создать «дочку» «Росатома» в Белоруссии 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Лукашенко cделал неожиданное предложение «Росатому»
Фото: Reuters
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым предложил создать в Белоруссии дочернее предприятие российской госкорпорации.
Как передаёт БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил в ходе посещения Белорусской атомной электростанции в Гродненской области.
Отмечается, что Лукашенко обсудил с Лихачёвым перспективы «сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики».

«Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации», — говорится в сообщении.

Также стороны затронули тему возможности строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска энергоёмких производств в регионе и совместного строительства атомных станций в других странах.
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
В сообщении говорится, что «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предложил Национальной академии наук создать исследовательский реактор.
Ранее Лукашенко назвал запуск БелАЭС историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».
7 ноября первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт.
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Комментарии 4
В мире , Алексей Лихачев , Александр Лукашенко , Курчатовский институт , РАН , Росатом , Минск
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