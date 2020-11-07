Лукашенко cделал неожиданное предложение «Росатому»

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Как передаёт БЕЛТА , об этом Лукашенко заявил в ходе посещения Белорусской атомной электростанции в Гродненской области.

Отмечается, что Лукашенко обсудил с Лихачёвым перспективы «сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики».

«Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации», — говорится в сообщении.

Также стороны затронули тему возможности строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска энергоёмких производств в регионе и совместного строительства атомных станций в других странах.