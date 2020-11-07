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Здание консульства Азербайджана обстреляли в Харькове 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана
Фото: Почётное Консульство Азербайджанской Республики в г. Харьков/facebook.com
Министерство иностранных дел Азербайджана в Харькове обстреляли неизвестные. Инцидент произошёл в ночь на 7 ноября, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Там уточнили, что пострадавших нет.

По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека, — сказано в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

Уточняется, что нападение произошло около 2:30 ночи.
В МИД республики осудили инцидент. Там заверили, что намерены «взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом».
Правоохранительные органы Харькова возбудили уголовное дело в связи с нападением на здание консульства.
Ранее, как писал NEWS.ru, посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста из-за визита в Нагорный Карабах депутат Госдумы Контанстина Затулина. Несколько дней спустя аналогичная нота была передана из-за поездки в регион депутата Виталия Милонова.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Виталий Милонов , МИД , Госдума , Азербайджан , Баку , Харьков
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