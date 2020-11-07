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Милиция в Минске задержала несколько десятков человек на марше медиков

ТАССиещё 1
1 час назад
Несколько десятков человек задержаны сотрудниками минского ОМОН в субботу на акции, получившим название "марш медиков", передает корр. ТАСС.
В Минске задержали вышедших на протест медиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Участники несанкционированной акции пытались собраться марш недалеко от первой клинической больницы Минска рядом с проспектом Независимости. После того, как в этом месте собралось около 50 человек, правоохранительные органы начали задержания.
В мире,МВД,ИТАР-ТАСС,Минск,
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