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Эрдоган сменил главу турецкого ЦБ

RT на русском
37 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение об отставке главу Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса лиры.
Эрдоган сменил главу турецкого ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Resmi Gazete».
Отмечается, что на должность главы Центробанка был назначен Наджи Агбал.
Ранее Агбал занимал пост министра финансов.
Курс турецкой валюты во вторник обновил рекордный минимум, упав до 8,49 лиры за доллар.
13 апреля Реджеп Тайип Эрдоган не принял рапорт главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, подавшего в отставку на фоне критики из-за введения комендантского часа в 30 городах страны и провинции Зонгулдак.
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