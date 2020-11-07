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Неизвестный "заминировал" ТЦ возле центра подсчета голосов в Филадельфии

Газета.Ruиещё 1
38 минут назад
В Филадельфии поступили сообщения об "угрозе минирования" крупного торгового центра, который расположен возле Pennsylvania Convention Center, где продолжается подсчет голосов на выборах президента США, передает телеканал PBS.
В Филадельфии "заминировали" ТЦ
Фото: ReutersReuters
Посетители ТЦ были эвакуированы. Кроме того, эвакуация также прошла в расположенном вблизи офиса местной газеты Inquirer. Полиция столицы штата Пенсильвания провела проверку данной информации.
В здании не было обнаружено взрывчатых веществ. Правоохранители заявили, что звонки поступали как минимум дважды от одного человека. 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.
В мире,США,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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