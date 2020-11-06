Консульство России в Черногории приостановит работу

"В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории
вследствие значительного увеличения числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, принятием властями Черногории дополнительных ограничительных мер по борьбе с ее распространением и в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан РФ посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 года предоставление консульских услуг (действий). В связи с этим их предоставление гражданам, записанным на прием по системе предварительной электронной записи, производиться не будет (предварительно до 22 ноября 2020 года)", - сообщило диппредставительство.