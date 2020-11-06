Консульство России в Черногории приостановит работу

По данным института общественного здоровья Черногории, за минувшие сутки выявлено 546 больных коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 22 079 человек. В последние 24 часа смертей из-за COVID-19 не зафиксировано, всего скончались 328 человек. Подавляющее большинство пациентов умерли уже после "возвращения" коронавируса в республику в июне, после того как власти провозгласили "победу над COVID-19".