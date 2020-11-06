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Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19

РИА Новости
2 часа назад
Консульство РФ в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщило посольство России.
Консульство России в Черногории приостановит работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории вследствие значительного увеличения числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, принятием властями Черногории дополнительных ограничительных мер по борьбе с ее распространением и в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан РФ посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 года предоставление консульских услуг (действий). В связи с этим их предоставление гражданам, записанным на прием по системе предварительной электронной записи, производиться не будет (предварительно до 22 ноября 2020 года)", - сообщило диппредставительство.
Отмечается, что при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории предоставление консульских услуг будет возобновлено.
По данным института общественного здоровья Черногории, за минувшие сутки выявлено 546 больных коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 22 079 человек. В последние 24 часа смертей из-за COVID-19 не зафиксировано, всего скончались 328 человек. Подавляющее большинство пациентов умерли уже после "возвращения" коронавируса в республику в июне, после того как власти провозгласили "победу над COVID-19".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В мире,Россия,Черногория,
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