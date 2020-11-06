СМИ сообщили о реакции Трампа на итоги голосования

Президент США Дональд Трамп , по мере того, как поступали данные о голосах избирателей на следующий день после выборов, говорил своим соратникам, что может проиграть, но только из-за того, что у него "крадут выборы", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя его штаба.

Как сообщили его советники, которые были рядом с президентом США в первые часы подсчета голосов и на следующий день, к вечеру среды он допускал возможность проигрыша. Утром в четверг, по словам источников, "Трамп был зол и хотел взять более дерзкий тон", отмечает газета. По данным издания, советники несколько раз советовали ему проявлять осторожность и точность в высказываниях и "пытались успокоить" его, когда он в четверг выразил желание выступить публично по поводу выборов и заявить о том, что его "законная победа была украдена". В четверг вечером Трамп все же выступил перед журналистами. Как заявил один из неназванных представителей его штаба, это была та пресс-конференция, которую они хотели избежать.