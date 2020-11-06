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На рабочих белорусского завода завели уголовное дело 

News.ru 1 час назад
На рабочих белорусского завода завели уголовное дело
Фото: РИА Новости
Четверо рабочих Белорусского металлургического завода (ОАО «БМЗ») стали фигурантами уголовного дела об организации и участия в беспорядках.
Дело возбуждено гомельским управлением СК Белоруссии. Согласно его материалам, в августе агрессивно настроенные работники завода и иные лица остановили доставку сырья в сталеплавильные цеха. В результате работа предприятия была нарушена, что привело к ущербу.
Следователи проанализировали записи с камер видеонаблюдения на территории завода, опросили более 100 человек и таким образом установили организаторов и активных участников акции.

В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщается на сайте СК Белоруссии.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко гарантировал проведение в стране новых выборов. По его словам, они будут проведены, когда граждане страны примут соответствующе решение.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР
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