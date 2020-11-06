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Трампу боятся говорить о поражении на выборах 

News.ru 22 минуты назад
Трампу боятся говорить о поражении на выборах
Фото: Reuters
Чиновники из окружения Дональда Трампа не решаются сказать главе государство о его возможном проигрыше на выборах.
По данным CNN, в Белом доме ждут, когда о поражении Трампу сообщит кто-нибудь другой, например, его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер.
Конец близок: Байден оторвался от Трампа
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не собирается уступать победу на выборах главы государства кандидату от Демократической партии Джо Байдену. В команде Трампа нет единого мнения по дальнейшей модели поведения. Некоторые советники рекомендуют президенту признать поражение, другие уверяют, что нужно продолжать борьбу и настаивать на корректном подсчёте голосов, этой точки зрения пока придерживается сам Трамп.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.
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В мире , Джозеф Байден , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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