Трампу боятся говорить о поражении на выборах 

Чиновники из окружения Дональда Трампа не решаются сказать главе государство о его возможном проигрыше на выборах.

По данным CNN, в Белом доме ждут, когда о поражении Трампу сообщит кто-нибудь другой, например, его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не собирается уступать победу на выборах главы государства кандидату от Демократической партии Джо Байдену. В команде Трампа нет единого мнения по дальнейшей модели поведения. Некоторые советники рекомендуют президенту признать поражение, другие уверяют, что нужно продолжать борьбу и настаивать на корректном подсчёте голосов, этой точки зрения пока придерживается сам Трамп.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.