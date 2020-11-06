Белоруссия пообещала ответ на новые санкции ЕС

МИД Белоруссии изучает новые санкции Евросоюза против Минска , это решение не останется без ответа, который последует в ближайшее время, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз

Ранее ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, санкции ввели, в том числе, против президента Александра Лукашенко . Помимо главы государства, в списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 фигурантов. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.

"Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время", — заявил пресс-секретарь.

Политическое решение о расширении санкционного списка по Белоруссии и включении в него Лукашенко было принято главами МИД ЕС еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового списка. На этот процесс, а также на изучение нового пакета санкций юристами рабочей группы Евросоюза ушло больше трех недель.

Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные санкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в первый санкционный список ЕС включен не был, поскольку в Евросоюзе заявляли о надежде, что белорусские власти откликнутся на призыв и "начнут конструктивный диалог с белорусской оппозицией".