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Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза 

РИА Новости и ещё 16 3 часа назад
Белоруссия пообещала ответ на новые санкции ЕС
Фото: РИА Новости
МИД Белоруссии изучает новые санкции Евросоюза против Минска, это решение не останется без ответа, который последует в ближайшее время, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
Ранее ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, санкции ввели, в том числе, против президента Александра Лукашенко. Помимо главы государства, в списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 фигурантов. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.

"Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время", — заявил пресс-секретарь.

Политическое решение о расширении санкционного списка по Белоруссии и включении в него Лукашенко было принято главами МИД ЕС еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового списка. На этот процесс, а также на изучение нового пакета санкций юристами рабочей группы Евросоюза ушло больше трех недель.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные санкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в первый санкционный список ЕС включен не был, поскольку в Евросоюзе заявляли о надежде, что белорусские власти откликнутся на призыв и "начнут конструктивный диалог с белорусской оппозицией".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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В мире , Светлана Тихановская , Анатолий Глаз , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко , МИД , ЕС , МВД , РИА Новости , Минск
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