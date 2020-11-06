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Лукашенко пообещал новые выборы президента Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Лукашенко пообещал новые выборы президента Белоруссии
Фото: Reuters
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в республике, когда соответствующее решение примет белорусский народ.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», — заявил Лукашенко, выступая перед согражданами. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

Президент Белоруссии отметил, что накануне в немецком парламенте приняли резолюцию о непринятии президентских выборов в республике. «Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное — потребуют ли они (Германия — прим. ВЗГЛЯД) от американцев провести новые повторные выборы», — сказал он.
Лукашенко добавил, что понаблюдал бы за попыткой Берлина потребовать от Вашингтона провести новые выборы в стране.
Между тем в пятницу Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.
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В мире , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко , МИД , ЕС
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