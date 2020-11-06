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Лукашенко назвал условие для проведения новых выборов в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Лукашенко гарантировал новые выборы
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение.

"Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", — заявил Лукашенко, соответствующее видео разместил в пятницу близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

Как отметил Лукашенко, "немцы вчера озаботились (ситуацией в Белоруссии — ред.), аж в парламенте приняли решение для нас, белорусов". "Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное — потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", — сказал президент.
Против Лукашенко ввели санкции
В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов и организовать новые "на основе международных стандартов". Белорусские дипломаты в ответ на это заявили, что доклад "московского механизма" ОБСЕ по республике не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ОБСЕ , МВД
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