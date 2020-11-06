Лукашенко гарантировал новые выборы

"Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", — заявил Лукашенко, соответствующее видео разместил в пятницу близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".