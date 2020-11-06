Мэр Киева Виталий Кличко переизбран на пост главы украинской столицы, заявили в Киевской городской территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает "112.ua". По данным избиркома, Кличко получил больше половины голосов в первом туре выборов, его поддержали 50,5% избирателей. 25 октября на Украине прошли местные выборы, они проводились в 24 регионах страны.
Кличко переизбрали на пост мэра Киева
Фото: РИА Новости
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В мире , Виталий Кличко , Киев
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