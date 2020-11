Назван победитель в гонке производителей вакцин

Фото: © AP Photo, Zhang Yuwei/Xinhua via AP

В 2021 году Китай сфокусирует внимание на проекте «Шелковый путь здоровья», сделав ребрендинг самого себя и став спасителем развивающегося мира. Таким образом он опередит США в области здравоохранения, отвергнув их обвинения в том, что Пекин проводит агрессивную политику и является «хищным» заимодавцем.

В 2020 году Китай поначалу неудачно отреагировал на угрозу со стороны covid-19. В результате это заболевание распространилось по всему миру, после чего был нанесен серьезный удар по экономикам многих стран, более 1,2 миллиона человек погибли, а имидж самого Китая серьезно пострадал. В 2021 году Китай планирует искупить свою вину за счет вакцинации значительной части глобального населения. Хотя Пекин сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Соединенных Штатов и других западных стран в гонке за первенство в производстве первой вакцины, он готовится захватить лидерство в распространении этой вакцины в развивающемся мире — и получить от этого стратегическую выгоду.

Во всем мире в настоящее время 11 вакцин, предназначенных для борьбы с covid-19, проходят третью стадию испытаний, и это финальный этап перед одобрением регуляторов. Четыре из них китайские. Наиболее перспективная, разработанная расположенной в Ухане компанией «Синофарм» (Sinopharm), уже применяется для вакцинации людей, работающих на линии фронта борьбы с этим заболеванием в Объединенных Арабских Эмиратах . По мнению У Гуйчжэня (Wu Guizhen), главного эксперта в области биобезопасности Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, разработанная компанией «Синофарм» вакцина готовится получить полное одобрение в этом или в следующем месяце.

Занимающие лидирующие положение американские вакцины, разработанные компаниями «Модерна» (Moderna) и «Пфайцер» ( Pfizer ), могут получить одобрение в то же время. Однако у администрации президента Трампа нет планов конкурировать с Китаем по дистрибуции вакцин в тех странах, где проживает половина человечества. Соединенные Штаты отказались участвовать в инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предусматривает направление двух миллиардов доз вакцины в развивающиеся страны, население которых находится в зоне риска. Кроме того, Вашингтон не предоставил им финансовой помощи и не подписал соглашений о первоочередной поставке вакцины в эти страны, как это уже сделал Китай.

Подход Соединенных Штатов к разработке и распространению вакцины, как и во многих других областях в период правления нынешней администрации, определяется лозунгом «Америка прежде всего». Уступив область здравоохранения Китаю, Соединенные Штаты позволят Пекину восстановить себя не только в качестве глобального лидера в производстве вакцины и ее распространении, но и как спасителя развивающегося мира.

Гонка продолжается

Даже если Китай и победит в гонке вакцин, ее производители вряд ли будут участвовать в конкуренции на американском, европейском или японском рынках. Китайские производители вакцины столкнулись с серьезными сложностями при попытке преодолеть регуляторные барьеры, а это необходимо сделать для получения доступа на развитые западные рынки. Кроме того, частично благодаря пандемии коронавируса многие развитые западные страны пытаются «вернуть назад» в свои страны производство лекарственных препаратов, развернутое прежде в Китае. Большинство стран уже подписали колоссальные сделки по поставкам с крупнейшими западными производителями вакцины, включая такие как «Модерна», «Пфайцер», и «АстраЦенека» (AstraZeneca). Для страны с развитой экономикой цена вакцинирования всех граждан страны весьма незначительна в сравнении с ценой нового локдауна (по данным компании «Модерна», ее вакцина для одного человека будет стоить от 64 до 74 долларов, включая повторную инъекцию).

Однако обширные развивающиеся рынки в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где проживает половина населения Земли и где многие правительства вряд ли смогут позволить себе приобретение вакцины, китайские производители, судя по всему, будут доминировать. Китайские вакцины проходят третью стадию клинических испытаний в 18 странах, включая Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Египет, Индонезию, Марокко, Пакистан, Перу, Россию, Саудовскую Аравию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Потенциально это огромный рынок даже в том случае, если Пекин, в конечном итоге, субсидирует большую часть конечной цены этой вакцины.

На самом деле стратегия Пекина по дистрибуции антивирусной вакцины, скорее всего, в значительной мере зависит от субсидий. Председатель Китая Си Цзиньпин первым в мае намекнул на существование этой стратегии. Тогда он пообещал, что любая китайская вакцина против covid-19 будет «глобальным общественным достоянием». В соответствии с данным словом, председатель Си пообещал предоставить странам Латинской Америки и Карибского бассейна кредит в размере миллиарда долларов для получения доступа к китайским вакцинам.

В прошлом месяце Мексика подписала сделку о приобретении 70 миллионов доз с компанией «КанСино» (CanSino), еще одним китайским производителем вакцины, разработка которого в настоящее время проходит третью фазу испытаний. Китай планирует начать экспорт вакцины еще до того, как будут вакцинированы все жители самого Китая, и этот жест, несомненно, еще больше повысит репутацию Китая.

Китай будет использовать такого рода льготные сделки для укрепления партнерства с правительствами регионов, которые он считает важным в стратегическом отношении, речь идет о Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском Бассейне. С 2013 года Китай таким же образом использует льготное финансирование для реализации инфраструктурных проектов в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь». Многие из этих проектов сели на мель в этом году, поскольку пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис ограничили финансовые возможности участвующих в этом проекте стран. В 2021 году за счет переноса фокуса на проект «Шелковый путь здоровья» (Health Silk Road) Китай попытается сделать ребрендинг самого себя и стать технологическим лидером, а также покровителем глобального здоровья, отвергая таким образом обвинения Америки в том, что Пекин проводит агрессивную политику и является «хищным» заимодавцем.

К вопросу о цене

Даже субсидированная китайская вакцина будет стоить денег. Хотя Пекин вряд ли потребует конкретных политических уступок, он, как минимум, ожидает, что соответствующие страны будут заискивать перед ним и демонстрировать свою благодарность. Ранее, в период кризиса с covid-19, сербский президент Александр Вучич поцеловал китайский флаг после прибытия грузового самолета с медикаментами и оборудованием из Китая. Вскоре после этого перед зданием Национальной ассамблеи страны появился огромный плакат с надписью: «Спасибо тебе, Большой Брат Си!»

24 марта, когда количество смертей в неделю от covid-19 в Италии достигло пика, министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо выразил благодарность за предоставление китайских аппаратов ИВЛ и масок, что позволило не дать ситуации ухудшиться еще больше. «Те люди, которые подвергают насмешкам наше участие в инициативе „Один пояс, один путь", должны признать, что инвестирование в эту дружбу позволило нам спасти жизни людей“, — сказал он. Когда Китай в следующем году начнет распространять свои вакцины, некоторые сцены из этого фильма могут повториться.

И не только национальные правительства будут готовы по достоинству оценить недавно появившуюся у Китая приверженность глобальному общественному здоровью. Международные институты будут хвалить Китай за его грандиозные обязательства, надеясь — и не без оснований — на то, что с помощью лести в адрес председателя Си они смогут подстегнуть его к еще большей активности. „Предложение председателя Си относительно „Шелкового пути здоровья", укрепляющего и обновляющего древние связи между культурами и народами, направлено на укрепление здоровья, и в этом на самом деле есть нечто провидческое“, — отметил в своей речи в Пекине в 2017 году генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. ВОЗ вряд ли изменит свой курс в том случае, если Трамп сократит финансирование этой организации и выйдет из нее в июле следующего года, как он обещал это сделать в случае своего переизбрания.

Хотя Китай первоначально заплатил дипломатическую цену за свою неспособность контролировать распространение нового коронавируса, он готов восстановить свою пошатнувшуюся репутацию, представив себя в качестве поставщика здоровья в развивающемся мире. Если Вашингтон продолжит отказываться от соперничества, он тем самым рискует не только проиграть в гонке вакцин. Он позволит Китаю получить престижный статус первоклассной технологической державы, стать ценным активом для большого количества потенциальных новых союзников и по праву претендовать на глобальное лидерство.

Эйк Фрейман — автор готовящейся к изданию книги “»Один пояс, один путь": китайская держава встречается с миром» (One Belt One Road: Chinese Power Meets the World).

Джастин Стеббинг — профессор кафедры онкологии Имперского колледжа Лондона (Imperial College London).