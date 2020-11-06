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ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии 

Реальное время 14 минут назад
ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. Заявлениеопубликовано на сайте ВОЗ в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В организации отметили, что победить коронавирус можно с помощью научных достижений, принятых решений и проявлений солидарности. Несмотря на то, что кризис носит глобальный характер, многие города и страны успешно принимают меры профилактики и борьбы с COVID-19.
В ВОЗ призвали не отступать от достижения важнейших задач в области здравоохранения.

"Пандемия COVID-19 служит отрезвляющим напоминанием о том, что здоровье является основой социальной, экономической и политической стабильности", — говорится в сообщении.

В тексте также подчеркивается, что к новой пандемии следует готовится уже сейчас. Страны с надежной инфраструктурой обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли принять оперативные меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним.
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