Колесниковой продлили арест

Следствие продлило срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до 8 января будущего года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Координационного совета.

"Да, срок содержания под стражей продлен до 8 января", — отметили в пресс-службе совета.

Ранее адвокат Людмила Казак сообщила ТАСС, что следствие отказало в удовлетворении ходатайства об освобождении Колесниковой под залог.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.