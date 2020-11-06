Ещё
Далее:
Читайте также:
Чувственная драма о любовном треугольнике
Чувственная драма о любовном треугольнике Новинка в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Белорусскому оппозиционеру Колесниковой продлили арест до 8 января 

ТАСС 5 часов назад
Колесниковой продлили арест
Фото: ТАСС
Следствие продлило срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до 8 января будущего года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Координационного совета.

"Да, срок содержания под стражей продлен до 8 января", — отметили в пресс-службе совета.

Ранее адвокат Людмила Казак сообщила ТАСС, что следствие отказало в удовлетворении ходатайства об освобождении Колесниковой под залог.
Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.
Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента Белоруссии одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета (КС) будет обеспечение трансфера власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек. 19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
ТАСС: последние новости
Канада в координации с ЕС вводит санкции еще против 13 белорусских официальных лиц Канада в координации с ЕС вводит санкции еще против 13 белорусских официальных лиц ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии Евросоюз предложил реформировать ВОЗ Евросоюз предложил реформировать ВОЗ
Комментарии
В мире , Происшествия , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение