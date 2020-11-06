ФРГ. Вопрос о передаче личных данных по Алексею Навальному может быть рассмотрен лишь после того, как в России будет начато официальное расследование преступления. Об этом заявили в Минюсте

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ответ Берлина на запросы Генпрокуратуры РФ свидетельствует о нежелании немецкой стороны сотрудничать в прояснении обстоятельств инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. По словам дипломата, Германия сознательно затягивает удовлетворение запросов российской стороны, «прикрываясь то одними, то другими причинами и надуманными предлогами».

Она добавила, что российская сторона всё же рассчитывает на выполнение Берлином своих международно-правовых обязательств в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам и начнёт предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.