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Германия поставила России условие для передачи данных по Навальному 

News.ru 1 час назад
Вопрос о передаче личных данных по Алексею Навальному может быть рассмотрен лишь после того, как в России будет начато официальное расследование преступления. Об этом заявили в Минюсте ФРГ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ответ Берлина на запросы Генпрокуратуры РФ свидетельствует о нежелании немецкой стороны сотрудничать в прояснении обстоятельств инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. По словам дипломата, Германия сознательно затягивает удовлетворение запросов российской стороны, «прикрываясь то одними, то другими причинами и надуманными предлогами».
Захарова оценила ответ ФРГ по ситуации с Навальным
Она добавила, что российская сторона всё же рассчитывает на выполнение Берлином своих международно-правовых обязательств в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам и начнёт предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального.
Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.
В ЕС заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место, писал NEWS.ru
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В мире , Видео , Алексей Навальный , Мария Захарова , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ
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