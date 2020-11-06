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Латышей готовят воевать с россиянами

Павел Тиунов
1 час назад
Латвийские власти всерьез убеждают своих граждан, что в будущем им предстоит воевать с Россией, поэтому призывают и овладевать навыками ведения городских боев, сообщает газета «Взгляд». Тому свидетельствуют ряд ярких признаков.
Латышей готовят воевать с россиянами
Фото: ReutersReuters
Граждан Латвии активно приучают к мысли о «российской агрессии», пишет автор статьи. Именно поэтому национальные вооруженные силы (НВС) страны начали призыв граждан присоединиться к военной службе. Пропаганда дает свои плоды: в этом году поступило около 1600 заявок, что на 35% больше, чем обычно. Рост показателей в том числе обеспечили рассказы известных латышей о преимуществах службы в армии. Селебрити действуют по просьбе представителей НВС.
Уже вступивших в ряды солдат латышей регулярно задействуют в военных учениях. Одни из последних ярких событий - маневры Namejs-2020. По легенде, некие захватчики пересекли границу Латвии с Литвой и Россией и за несколько дней кровопролитных боев достигли Риги. Противостоять им вывели бойцов 1-й рижской бригады «Земессардзе» - объединения добровольцев, которые учатся военной науке в свободное от работы время.
«Проходящие учения были посвящены как раз отработке плана по отражению потенциального нападения России», - отметил в своей статье латвийский журналист Янис Вингрис.
Бойцов учили вести бои в условиях городской местности: биться с предполагаемым врагом между высотками, во дворах, перемещаться за военной техникой, стрелять из легких винтовок, тяжелого и противотанкового оружия.
Командир «Земессардзе» лейтенант-полковником Айварсом Крюковым заявил латвийским СМИ, что отработка подобных маневров необходима, поскольку речь идет «о свободе страны и выживании народа» и призвал своих сограждан вступать в ряды бойцов бригады.
В мире,Янис Вингрис,Деловая газета "Взгляд",Россия,Латвия,
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