Латышей готовят воевать с россиянами

Уже вступивших в ряды солдат латышей регулярно задействуют в военных учениях. Одни из последних ярких событий - маневры Namejs-2020. По легенде, некие захватчики пересекли границу Латвии с Литвой и Россией и за несколько дней кровопролитных боев достигли Риги. Противостоять им вывели бойцов 1-й рижской бригады «Земессардзе» - объединения добровольцев, которые учатся военной науке в свободное от работы время.