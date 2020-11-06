Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики "увидели лицо майдана во всей красе", сделали выводы и требуют от властей навести порядок.

"Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать", — сказал Лукашенко в пятницу во время церемонии открытия третьей линии минского метрополитена. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что "перемены — это серьезная ломка". "Вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная", — констатировал белорусский президент.

Глава государства подчеркнул, что завершить строительство четырех станций новой линии удалось даже несмотря на трудности, возникавшие в этом году. "И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то не хочется, если мы хотим быть суверенными и независимыми", — сказал президент, обращаясь к представителям трудовых коллективов Минского метрополитена и "Минскметростроя".

Он заявил, что "сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро — показатель нашей социальной и политической устойчивости". "В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают", — сказал Лукашенко.