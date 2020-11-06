Украина приняла решение по войне за Крым 

Россия и Украина не будут воевать из-за вопроса водообеспечения в Крыму. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. Вчера Ермак отметил, что крымской войной за воду пугают уже шесть лет, и заверил, что ее не будет. Он назвал потенциальную войну между Россией и Украиной из-за вопроса воды в Крыму существующей в обществе манипуляцией.
«И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», — добавил глава офиса украинского президента.
Также он заверил, что Украина будет работать над поиском реального пути возвращения Крыма в свой состав. Ермак выразил абсолютную уверенность в том, что однажды Крым вновь станет украинским.
В октябре, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет новые действенные инструменты для возвращения в свой состав Крыма, а в качестве примеров привел возвращение в международную повестку вопроса его территориальной принадлежности, создание формата «Крымская платформа» и такой украинской армии, чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли о том, чтобы посягнуть на суверенитет и территориальную целостность Украины.