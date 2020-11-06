Украина приняла решение по войне за Крым 

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. Вчера Ермак отметил, что крымской войной за воду пугают уже шесть лет, и заверил, что ее не будет. Он назвал потенциальную войну между Россией и Украиной из-за вопроса воды в Крыму существующей в обществе манипуляцией.

«И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», — добавил глава офиса украинского президента.

Также он заверил, что Украина будет работать над поиском реального пути возвращения Крыма в свой состав. Ермак выразил абсолютную уверенность в том, что однажды Крым вновь станет украинским.