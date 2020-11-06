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Байден догнал Трампа в Джорджии после обработки 99% бюллетеней 

News.ru 1 час назад
Байден догнал Трампа в Джорджии
Фото: globallookpress.com
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден приблизился к действующему главе государства Дональду Трампу по числу голосов избирателей в колеблющемся штате Джорджия.
После обработки 99% бюллетеней оба имеют примерно по 49,4% голосов, такую оценку даёт телеканал Fox News.
Отмечается, что Трамп уверенно лидировал в Джорджии, но Байден серьёзно уменьшил отставание к завершению подсчёта голосов. Данный штат даёт победителю выборов голоса 16 выборщиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Джорджии заявили: подсчёт голосов в штате будет завершён в течение 10 дней. Это один из штатов, на которые предвыборный штаб Трампа подал иски о приостановке обработки бюллетеней. Суд Джорджии отклонил иск действующего президента. Оспорить итоги обработки бюллетеней в Джорджии можно, если разрыв между кандидатами составит не более 0,5%.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Fox News
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