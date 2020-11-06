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Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве 

ТАСС 7 часов назад
Украина и ВОЗ подписали соглашение
Фото: EPA
Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг сообщил в Facebook глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"Подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Всемирной организацией здравоохранения", — написал он.

По словам министра, документ "определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы, в частности, над такими вызовами современности, как пока что чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и туберкулезом на Украине".
Как добавил Степанов, из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.
В пресс-службе Минздрава добавили, что соглашение позволит "расширить доступ населения к качественным услугам здравоохранения, разработать и внедрить стратегии и реформы финансирования здравоохранения, улучшить доступ к основным лекарственным средствам, вакцинам, диагностике и оборудованию для первичной медицинской помощи, усилить потенциал готовности государства к чрезвычайным ситуациям".

"Наша цель — обеспечить достойные условия оказания медицинских услуг для украинцев. Реформа медицины является нашим приоритетом, в частности, речь идет о модернизации медицины, уменьшении коррупции в этой сфере и обеспечении полноценной защиты", — добавил Степанов.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге одобрительно высказался о совместном сотрудничестве с Киевом на уровне первичного звена здравоохранения и отметил готовность организации оказать поддержку в подготовке Национальной стратегии здравоохранения Украины до 2030 года. Кроме этого, заверил он, ВОЗ и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с коронавирусом.
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В мире , Ханс Клюге , Максим Степанов , Минздрав РФ , ВОЗ , Дания , Киев , Копенгаген
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