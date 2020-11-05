Демократ Джозеф Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Невада до 1 процентного пункта.
Такие оценки приводит в четверг телекомпания CNN по итогам обработки 87% бюллетеней. Байден имеет 49,5%, Трамп — 48,5%.
Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. По оценкам телеканала "Fox News, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа — 214 голосов.
Демократы одерживали победу в Неваде по итогам трех последних выборов: в 2008, 2012 и 2016 году. В 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила 47,9%, республиканец Дональд Трамп — 45,5%.