Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Неваде 

ТАСС 1 час назад
Демократ Джозеф Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Невада до 1 процентного пункта.
Такие оценки приводит в четверг телекомпания CNN по итогам обработки 87% бюллетеней. Байден имеет 49,5%, Трамп — 48,5%.
Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. По оценкам телеканала "Fox News, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа — 214 голосов.
Голосовавших за Трампа попросили объясниться
Демократы одерживали победу в Неваде по итогам трех последних выборов: в 2008, 2012 и 2016 году. В 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила 47,9%, республиканец Дональд Трамп — 45,5%.
ТАСС: последние новости
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США Правозащитники сообщили об обыске в квартире белорусской активистки Багинской в Минске Правозащитники сообщили об обыске в квартире белорусской активистки Багинской в Минске Twitter пометил запись Трампа об "очень странной" потере лидерства в штатах как спорную Twitter пометил запись Трампа об "очень странной" потере лидерства в штатах как спорную
В мире , Видео , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Fox News , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть