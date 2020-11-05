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Такие оценки приводит в четверг телекомпания CNN по итогам обработки 87% бюллетеней. Байден имеет 49,5%, Трамп — 48,5%.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. По оценкам телеканала "Fox News, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа — 214 голосов.