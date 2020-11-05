Демократ с Reddit обратился к пользователям, которые голосовали на выборах президента США за Дональда Трампа , и попросил объяснить свой выбор. Пост стал популярным у комьюнити, набрав более 22 тысячи лайков, а ответы, которые автор получил, оставили его в удивлении.

«До ночи выборов я верил, что, учитывая количество желающих голосовать впервые, мы увидим уверенную победу Байдена. К моему удивлению, на деле этого не произошло», — написал он.

Автор публикации призвал сторонников республиканца помочь ему понять, почему они поверили в Трампа и решили отдать голос за него.

Так, dmd2540 написал, что голос за Трампа связан не с самим кандидатом, а тем, что он делает для граждан страны.

«Думаю, никто не голосует за него из-за его образа. Скорее мы поддерживаем его вопреки этому», — подчеркнул комментатор.

По словам reasonablemethodist, Трамп определенно предлагает меры и шаги, которые вызывают симпатию у большой части граждан США. Они также отметили, что если даже все, что о нем говорят, правда, то «половина страны все еще ненавидит меры» демократов и Байдена достаточно сильно, чтобы проголосовать в пользу республиканца.

AugustaSugarbean объяснил, что он голосует не за Трампа: на 70 процентов его голос против Байдена и на 30 процентов — за Трампа. «Нет, бесплатный колледж не ответ. То же самое и в здравоохранении. Да, есть расисты в стране. Но нет, не все они консерваторы. Да, есть плохие полицейские. Но нет, их даже близко не большинство», — подчеркнул избиратель.

В дополнение к остальным farastray рассказал, что Трампа слишком негативно окрашивают в СМИ, сравнивают с диктаторами и постоянно принижают заслуги главы государства. Он также пожаловался, что зачастую телевидение и интернет-издания требуют от людей не просто получать информацию, но думать и делать только так, как считается правильным.

Kahookelekealaloa признался, что в прошлом голосовал за Барака Обаму , президента-демократа, а в 2016 году решил проигнорировать выборы. «В 2020 году я отдал голос за Трампа, он стал первым республиканцем, за которого я когда-либо голосовал на президентских выборах», — отметил автор. Он пояснил, что решение отдать голос не за Байдена произошло из-за «мирных протестов» летом этого года. По его словам, погромы и грабежи под видом акций против расизма и полицейского насилия вызвали у него сильнейшее негодование.

Прочитав комментарии, автор поста удивился, что получил куда больше ответов, чем ожидал, и что в целом обсуждение получилось цивилизованным. Он также пообещал прочитать как можно больше комментариев и ответить на несколько из них.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.