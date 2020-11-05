Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился не пускать обратно в страну белорусских врачей, откликнувшихся на просьбу властей Польши приехать и помочь в борьбе с коронавирусом.

В ходе совещания, посвященного мерам противодействия распространению вирусных инфекций, Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет лишних врачей, и стране надо лечить своих людей.

«Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», - приводит «БелТа» слова белорусского лидера.

По словам Лукашенко, сказанное им – не угроза, а приказ для правительства.

«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», - добавил глава государства.