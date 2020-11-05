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"Уехал - назад не вернешься": Лукашенко пригрозил врачам

Вероника Полынина
5 часов назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился не пускать обратно в страну белорусских врачей, откликнувшихся на просьбу властей Польши приехать и помочь в борьбе с коронавирусом.
В ходе совещания, посвященного мерам противодействия распространению вирусных инфекций, Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет лишних врачей, и стране надо лечить своих людей.
«Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», - приводит «БелТа» слова белорусского лидера.
По словам Лукашенко, сказанное им – не угроза, а приказ для правительства.
«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», - добавил глава государства.
Как сообщал «Рамблер», с 1 ноября иностранцам ограничили въезд в Белоруссию через наземные пункты пропуска. В Государственном пограничном комитете Белоруссии объяснили это необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
В мире,Александр Лукашенко,Польша,Беларусь,
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