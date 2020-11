Умер бывший лидер Uriah Heep

Он уточнил, что тело Кена Хенсли будет кремировано во время частной церемонии в Испании, о причинах смерти не сообщается. "Кен ушел, но он никогда не будет забыт и всегда будет в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Лондоне и в возрасте 11 лет начал осваивать гитару, сменив несколько местных групп. В 1965 году он вошел в состав группы The Gods вместе с будущим гитаристом The Rolling Stones Миком Тейлором: в The Gods Хенсли написал большую часть композиций, пел и играл на клавишных. Впоследствии участником этой группы стал будущий ударник "золотого состава" Uriah Heep Ли Керслейк , а бас-гитарист Пол Ньютон познакомил Хенсли с будущими коллегами по Uriah Heep, которые тогда назывались Spice.