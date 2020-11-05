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В Испании умер бывший лидер и автор множества хитов Uriah Heep Кен Хенсли 

Newsru.com 44 минуты назад
Умер бывший лидер Uriah Heep
Фото: Paul Hasselblatt / Wikimedia Commons
На 76-м году жизни скончался бывший лидер рок-группы Uriah Heep, клавишник и гитарист Кен Хенсли. Об этом в Facebook сообщил его брат Тревор Хенсли.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут жизни", — пишет Тревор, прося фанатов дать семье немного времени, чтобы смириться с "трагической и невероятно неожиданной утратой".

Он уточнил, что тело Кена Хенсли будет кремировано во время частной церемонии в Испании, о причинах смерти не сообщается. "Кен ушел, но он никогда не будет забыт и всегда будет в наших сердцах", — говорится в сообщении.
Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Лондоне и в возрасте 11 лет начал осваивать гитару, сменив несколько местных групп. В 1965 году он вошел в состав группы The Gods вместе с будущим гитаристом The Rolling Stones Миком Тейлором: в The Gods Хенсли написал большую часть композиций, пел и играл на клавишных. Впоследствии участником этой группы стал будущий ударник "золотого состава" Uriah Heep Ли Керслейк, а бас-гитарист Пол Ньютон познакомил Хенсли с будущими коллегами по Uriah Heep, которые тогда назывались Spice.
В Uriah Heep Кен Хенсли стал основным композитором и клавишником, а также периодически играл на гитаре и исполнял вокальные партии. Его перу принадлежат такие хиты группы, как Lady In Black, Free Me, Stealin и композиция Easy Livin', ставшая общеевропейским и американским хитом. В 1980 году Хенсли покинул группу и занялся сольной карьерой, а также сотрудничал с такими группами, как Blackfoot, Cinderella и WASP.
В течение последних 15 лет Кен жил в Испании, в местечке Агост, вблизи города Аликанте со своей женой Моникой, активно выступал в том числе и в России, и регулярно записывал сольные альбомы: незадолго до смерти он сообщил, что работает сразу над двумя альбомами, которые должны были выйти в 2021 году.
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Комментарии 1
В мире , Кен Хенсли , Испания , Лондон , Великобритания
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