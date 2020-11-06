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Трамп предрек решение исхода выборов в Верховном суде 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
«Много улик»: Трамп готов идти в суд ради победы
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может решиться в Верховном суде. Такой исход он предрек в ходе своего выступления в Белом доме, трансляцию которого вел USA Today в YouTube.
Он заверил, что Республиканская партия одержит победу очень легко.

«Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде в стране», — подчеркнул американский лидер.

Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году. Тогда он постановил прекратить подсчет голосов во Флориде, что принесло победу Джорджу Бушу-младшему. Кандидат от демократов Альберт Гор набрал на 543 тысячи голосов избирателей больше, чем республиканец, но получил меньше голосов выборщиков и проиграл.
Ранее Трамп заявил, что одержал победу на выборах «с исторически рекордными цифрами». По мнению главы государства, если считать законные голоса, то его лидерство неоспоримо.
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.
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В мире , США , Джозеф Байден , Альберт Гор , Джордж Буш , Дональд Трамп , Республиканская партия США , USA Today , Висконсин
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