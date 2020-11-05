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На Украине похвалили Путина

Артём Кульша
1 час назад
Президент России Владимир Путин — самый сильный политик. Об этом, как сообщает «Политнавигатор», заявил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий.
Балицкий, как сообщал «Рамблер», был депутатом в 2012-2019 годах. На днях он заявил, что в настоящее время Путин является сильнейшим политиком. По его словам, российский лидер даже плохими картами играет гораздо лучше тех, у кого на руках хорошие карты.
Экс-парламентарий отметил, что сразу множество факторов влияют на то, что Путин и Россия набирают политический вес, в том числе умение справляться с оппозицией внутри страны, рост ВВП, усиление армии и такие проекты, как «Южный поток», «Северный поток — 2» и «Сила Сибири» и другие.
«Если ты сильный политик, то с тобой будут разговаривать все, кто угодно, и санкции постепенно сниматься, и про Крым забудут, как забыли про Югославию и Косово. С сильной страной будут считаться», — заявил он.
Также Балицкий рассказал, что бывает в Крыму и радуется тому, что там был решен целый ряд проблем и строится огромное количество невероятных дорог, тепловых станций, сколько не строилось, когда Крым был украинским.
«Если это был наш Крым, я бы радовался в два раза больше. Но я все равно радуюсь, потому что там живут украинцы, потому что мы его считаем своим», — добавил он.
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