На Украине похвалили Путина

Балицкий, как сообщал «Рамблер», был депутатом в 2012-2019 годах. На днях он заявил, что в настоящее время Путин является сильнейшим политиком. По его словам, российский лидер даже плохими картами играет гораздо лучше тех, у кого на руках хорошие карты.

Экс-парламентарий отметил, что сразу множество факторов влияют на то, что Путин и Россия набирают политический вес, в том числе умение справляться с оппозицией внутри страны, рост ВВП, усиление армии и такие проекты, как «Южный поток», «Северный поток — 2» и «Сила Сибири» и другие.

«Если ты сильный политик, то с тобой будут разговаривать все, кто угодно, и санкции постепенно сниматься, и про Крым забудут, как забыли про Югославию и Косово. С сильной страной будут считаться», — заявил он.

Также Балицкий рассказал, что бывает в Крыму и радуется тому, что там был решен целый ряд проблем и строится огромное количество невероятных дорог, тепловых станций, сколько не строилось, когда Крым был украинским.