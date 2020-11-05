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Политолог: Трампу стоит задуматься о переезде в Россию 

Свободная пресса 2 часа назад
Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в соцсетях в шутки предположил, что Дональду Трампу в случае поражения на выборах стоит переехать в Россию, поскольку здесь у него много поклонников.

«Судя по количеству российских трампистов, Дональду Фредовичу стоит задуматься о переезде в Россию. Будет президентом США на территории РФ. Можно еще на Аляске восстание поднять. Провести референдум, создать АНР», — написал он.

Штатам предсказали «цветную революцию»
Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подвергла критике выборы президента США и отметила, что России стоит признать их недействительными.
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В мире , Видео , Маргарита Симоньян , Дональд Трамп , Константин Калачев , РИА Новости , Russia Today , Аляска , США
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