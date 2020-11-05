Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в соцсетях в шутки предположил, что Дональду Трампу в случае поражения на выборах стоит переехать в Россию, поскольку здесь у него много поклонников.
«Судя по количеству российских трампистов, Дональду Фредовичу стоит задуматься о переезде в Россию. Будет президентом США на территории РФ. Можно еще на Аляске восстание поднять. Провести референдум, создать АНР», — написал он.
Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подвергла критике выборы президента США и отметила, что России стоит признать их недействительными.